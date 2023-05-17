Херш рассказал о призывах Польши к Зеленскому завершить конфликт

Херш: несколько стран во главе с Польшей втайне призывает Зеленского завершить конфликт

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Страны во главе с Польшей тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт в стране, даже если от него потребуется уйти с поста главы государства. Об этом сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.

«Зеленский не сдвинулся с места, согласно перехватам [информации] и другим данным, известным внутри Центрального разведывательного управления [ЦРУ США], но он начинает терять поддержку своих соседей», — отметил он.

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