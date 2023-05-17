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Минюст отчитался о росте суммы штрафов для иноагентов в 60 раз

Минюст: в 2022 году иноагентов штрафовали в 2,7 раза чаще, сумма штрафов выросла в 60 раз
Минюст связал рост числа штрафов для иноагентов с увеличением количества сообщений и материалов в СМИ, которые, по мнению ведомства, направлены на дискредитацию власти, пропаганду ЛГБТ и «подрыв традиционных российских ценностей»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В 2022 году Роскомнадзор составил 156 протоколов в отношении ресурсов и лиц, признанных иностранными агентами. Это в 1,75 раза чаще, чем годом ранее, когда было подано 58 заявлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Минюста, представленный в Госдуму.

Сумма штрафов, назначенных судом в отношении иноагентов, выросла в 60 раз: до 228,6 млн руб. против 3,8 млн в 2021 году. К уголовной ответственности в прошлом году иноагентов не привлекали.

В документе говорится, что в прошлом году реестр иноагентов увеличился на 188 позиций (в 2021-м — на 108), подавляющее большинство новых фигурантов списка — это физические и юридические лица. Министерство объяснило это ростом числа сообщений и материалов в СМИ, которые, по мнению ведомства, направлены на дискредитацию российской политики в связи с боевыми действиями на Украине. Помимо этого, в Минюсте отметили материалы, направленные на «пропаганду ЛГБТ-отношений и подрыв традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Всего по состоянию на конец 2022 года в перечне были сведения о 515 физлицах и организациях, из которых 347 являлись действующими (в прошлом году четыре реестра иноагентов — для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений — объединили в один). Также у Минюста есть список из 861 физического лица, аффилированного с иноагентами (как отмечает издание, этот критерий применяется в основном в избирательном законодательстве для пометки «кандидатов, аффилированных с иноагентами»).

Согласно отчету, в 2022 году в суде было обжаловано 118 решений Минюста о признании лиц иноагентами (в 2021-м — 43), но ни один такой иск не удовлетворили.

Понятие иностранного агента появилось в российском законодательстве в 2012 году. Тогда критерием включения в реестр было осуществление политической деятельности при иностранном финансировании. С тех пор законодательство неоднократно ужесточали. Например, в 2022 году в стране утвердили поправку, по которой иноагентами могут быть признаны и те лица, кто не получает иностранного финансирования, но получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием». Для тех, кто получил этот статус, ввели новые ограничения.

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Также в прошлом году Госдума утвердила увеличение размера штрафа за распространение информации без маркировки статуса иностранного агента — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (вместо 5 тыс. руб.); за непредставление или несвоевременное представление сведений иноагентом в Минюст: для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минюст иноагенты штрафы Роскомнадзор
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