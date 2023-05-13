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Чуйченко предложил признавать иноагентами за нарушение духовных ценностей

Чуйченко предложил признавать иноагентами за деятельность против традиционных ценностей
Министр юстиции также считает, что иноагентов нужно лишать не только государственного финансирования, но и «возможности зарабатывать деньги» в стране
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Дмитрий Андреев / Фонд Росконгресс)

Основанием для признания иностранным агентом должна быть и деятельность, направленная против традиционных духовно-нравственных ценностей, считает министр юстиции Константин Чуйченко.

«Этот статус он [иноагент] должен приобретать, в том числе если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, потому что это, уж извините, элемент государственной политики», — сказал Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

Он также предложил лишать иноагентов не только государственного финансирования, но и «возможности зарабатывать деньги» в стране.

С 2012 года, когда в российском законодательстве появилось понятие «иностранный агент», законодательство, регулирующее эту область, постоянно ужесточалось. Сейчас фигуранты списков иноагентов должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой, не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия.

С декабря 2022 года, для того чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

Сейчас в едином реестре иноагентов, который ведет Минюст, почти 600 позиций, последний раз он обновлялся 5 мая. В нем содержатся данные обо всех иноагентах: НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединениях и физических лицах.

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым предложила ввести ответственность для третьих лиц, способствующих нарушению иноагентами законов. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце апреля. Замминистра юстиции Олег Свириденко анонсировал появление инициативы на Петербургском международном юридическом форуме. «Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем <...> некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — сказал Свириденко.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных духовных ценностей в стране. К ним он отнес, в частности, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, приоритет духовного над материальным, историческую память, единство народов России. Угрозой российским духовно-нравственных ценностям названы экстремистские и террористические организации и отдельные СМИ, а также действия США и других недружественных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных НКО, некоторых организаций и лиц на территории России.

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Елена Чернышова
Константин Чуйченко Минюст иноагенты
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