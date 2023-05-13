К иноагентам добавят «третьих лиц». Что это значит и кого может коснуться

Депутаты предложили ввести наказание для тех, кто способствует нарушению законов иноагентами. Они подчеркивают, что нормы еще будут уточняться, но юрист уверен, что под них могут попасть все, кто взаимодействует с иноагентами

Фото: Владислав Шатило / РБК

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым 26 апреля внесла законопроект, которым предлагается ужесточить законодательство об иноагентах, в частности, ввести ответственность для третьих лиц, способствующих нарушению иноагентами законов. РБК разбирался, за что депутаты предлагают наказывать и кто может подпасть под предлагаемые нормы.

Что предлагается в законопроекте

Авторы предлагают внести изменения в относительно новый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который президент Владимир Путин подписал 14 июля 2022 года. Они считают необходимым дополнить статью 1 этого закона нормой, которая бы обязывала органы публичной власти, организации, их должностных лиц, а также физлиц учитывать ограничения, налагаемые на иностранных агентов. «Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства Российской Федерации об иностранных агентах <...>», — говорится в документе.

Если же кто-либо из указанных лиц будет содействовать нарушению иноагентами законов, ему вынесут предупреждение. На устранение нарушения дадут не менее месяца.

У документа есть законопроект-спутник, предусматривающий административную ответственность за неустранение нарушения. В этом случае гражданам грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 70 до 100 тыс. руб., либо дисквалификация (запрет занимать должность) на срок до двух лет, юрлицам — от 200 до 300 тыс. руб.

Законопроект с подачи замминистра юстиции Олега Свириденко называют «О третьих лицах», хотя такого понятия в нем не содержится. 11 мая Свириденко анонсировал появление законопроекта, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. «Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится и мы будем <...> некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — заявил заместитель министра и уверил, что инициатива поддерживается всем депутатским корпусом.

Сейчас в едином реестре иноагентов, который ведет Минюст, почти 600 позиций, последний раз он обновлялся 5 мая. В нем содержатся данные обо всех иноагентах: НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединений и физических лицах. С 2012 года, когда в российском законодательстве появилось понятие «иностранный агент», законодательство, регулирующее эту область, постоянно ужесточалось. Сейчас фигуранты списков иноагентов должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой, не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия. С декабря для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

На кого может распространяться норма

В первом чтении законопроекта, как правило, отрабатывается общая концепция документа, пояснил РБК один из соавторов проекта закона о «третьих лицах» Михаил Делягин. «То есть собираемся ли мы за это наказывать или не собираемся. Если концепция принимается, то все детали отрабатываются во втором чтении. Поэтому достаточно часто в большом количестве законов при первом чтении вводятся рамочные широкие нормы, которые потом конкретизируются во втором», — пояснил он.

Поэтому пока рано говорить о том, кто может стать «третьим лицом», способствующим неисполнению законов иноагентом, считает депутат. Тем не менее, он предположил, что по предлагаемым нормам, если кто-либо делает репост материала, созданного иноагентом, но в оригинальном материале отсутствует соответствующая маркировка, то репостящий сообщение человек должен поставить ее самостоятельно. При этом Делягин подчеркнул, это его мнение и как норма будет уточнена во втором чтении — вопрос открытый.

Пискарев, комментируя предлагаемые нормы, уточнял, что под них, например, может попасть тот, кто поможет иноагенту устроиться учителем, так как признанным иностранным агентам запрещено вести просветительскую деятельность. «Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки — также будет предупреждение», — добавлял он.

Еще один автор законопроекта, депутат Александр Ющенко пояснил РБК, что, по его мнению, содействие в деятельности иностранного агента — это действия, помогающие в достижении целей иноагента. Он привел в пример материальную помощь, содействие в получении информации и так далее. «Репост — это, на мой взгляд, не содействие, а распространение информации, — пояснил Ющенко. — Просто если это распространение информации, идущей от иностранного агента, то, наверное, логично пометить, что она от иностранного агента».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин считает, что предлагаемые нормы сделают иноагентов «своего рода кастой неприкасаемых», так как любое взаимодействие с ними в форме действия или даже бездействия «может повлечь за собой прямые правовые риски для контрагента вольного или невольного». «Круг лиц, в теории подпадающих под действие этого закона, определить достаточно легко: это все 140 миллионов жителей России. Потому что, как мне представляется исходя из смысла текста законопроекта, вполне может следовать обязанность любого лица проводить своеобразный комплаенс любого другого лица, чтобы выявить, не иноагент ли перед ним», — пояснил он РБК.

Юрист полагает, что граждане не смогут себя обезопасить, ставя маркировку при репосте материалов иноагентов. По его мнению, если закон будет принят, «любое лицо которое будет взаимодействовать публично с материалами иноагентов ставит себя под удар правоприменителей».

«Еще одно важное замечание: способствовать нарушению иноагентом чего-нибудь — это абсурд с точки зрения права и это объективное вменение, прямо запрещенное, — считает Добрынин. — Поэтому анализировать весь законопроект с точки зрения исключительно правовых критериев анализа мягко говоря затруднительно. И вполне можно себе представить врача, который вылечил иноагента и тем поспособствовал его деятельности. Не говоря уже об адвокате, указавшем на те или иные риски».

Помимо норм о «третьих лицах», законопроектом также предлагается изменить формулировку о государственном контроле, сменив ее с госконтроля за деятельностью иностранных агентов на контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Добрынин полагает, что это не только технико-юридическое изменение, но и сущностное, так как оно «влияет на негативные последствия для граждан, ведь на самом деле расширение сферы контроля делает ее абсолютно неограниченной (до этого объектом контроля были только сами иноагенты, а теперь все и вся)».

В целом адвокат указывает на то, что десять лет назад особый характер регулирования деятельности иноагентов вводился для того, чтобы информировать общество о наличии иностранного влияния или финансирования у организации. «То есть заявленная цель была — информационная. Поэтому то, что происходит сейчас, ничего общего с информированием общества не имеет, а фактически выводит за рамки закона любое взаимодействие с иноагентами, погружая их в полную изоляцию, а всех остальных, кто рискнет на какой-то контакт с ними, ввергая в риск преследования и прочих неблагоприятных правовых последствий», — заключает он.