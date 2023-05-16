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CNN узнал об оценке США ущерба после атаки «Кинжала» на Patriot

CNN: США оценивают ущерб после атаки ракеты «Кинжал» на комплекс Patriot
ЗРК, вероятно, был поврежден, но не уничтожен, сказал американский чиновник. У Украины есть два комплекса Patriot, один ей передали США, а другой — совместно Германия и Нидерланды. Пока неясно, какой из них мог быть поврежден
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США оценивают возможный ущерб, нанесенный американской системе противовоздушной и противоракетной обороны Patriot после атаки российской ракеты «Кинжал». Зенитный ракетный комплекс, вероятно, был поврежден, но не уничтожен, сказал CNN американский чиновник.

Американская сторона решает, нужно ли свернуть систему или ей требуется ремонт.

У Украины есть два комплекса Patriot, один ей передали Соединенные Штаты, а другой — совместно Германия и Нидерланды. Пока неясно, какая из этих систем могла быть повреждена, отмечает телеканал.

По мнению чиновников, российские военные могли уловить сигналы от Patriot, что позволило им навести «Кинжал».

16 мая Минобороны заявило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был поражен американский комплекс Patriot в Киеве. Ведомство также сообщило, что в ночь на вторник российские войска нанесли «сосредоточенный удар» и поразили пункты дислокации украинских военных, а также склады с западными вооружениями.

В мае в Пентагоне заявили, что украинские военные сбили «Кинжал» с помощью Patriot. Позднее корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter кадры с продемонстрированными Киевом «обломками российских ракет», как утверждается, сбитых украинскими системами ПВО. Один из образцов обозначен как «оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал». Другие обломки сопровождает табличка с надписью «стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55».

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Источники ТАСС и «РИА Новости» в российском Минобороны назвали информацию о сбитом «Кинжале» «очередным вбросом» и «попыткой выдать желаемое за действительное». Собеседник ТАСС пояснял, что скорость полета ракеты превышает предельные боевые режимы переданных Киеву Западом комплексов, включая Patriot. Помимо этого, «Кинжал» в конце полета проводит противоракетный маневр и практически вертикально заходит на цель, что исключает его перехват, говорил он.

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Теги
Елена Чернышова
США Россия Украина Patriot ракеты Кинжал
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