Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
Российские родители рассказали о росте расходов на выпускные детей Финансы, 05:00
Неизвестный проник в дом Салливана в Вашингтоне Политика, 04:32
ПАСЕ пригрозила Британии судьбой России из-за игнорирования решений ЕСПЧ Политика, 04:29
СК начал доследственную проверку после продажи младенца за 60 тыс. руб. Общество, 04:02
Россияне назвали три вещи, на которых стали реже экономить Общество, 04:00
Politico узнала об отказе ЕС от запрета на газ из России по трубопроводам Политика, 03:50
Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию Общество, 03:30
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
«Коммерсантъ» узнал о полетах самолетов в России с просроченными деталями Бизнес, 03:09
В ООН осудили теракты в ответ на слова Буданова об убийстве россиян Политика, 02:23
Лондон и Амстердам договорились создать коалицию для поставок F-16 Киеву Политика, 02:20
В США двум россиянам пригрозили 20 годами тюрьмы за обход авиасанкций Политика, 01:41
Автомобиль Александра Розенбаума попал в ДТП в Новочеркасске Общество, 01:35
Захарова заявила, что Москва не отменит требований по зерновой сделке Политика, 01:07
Как силовики не дают в Гагаузии избраться пророссийскому кандидату Политика, 01:00
Политика ,  
0 

ПАСЕ пригрозила Британии судьбой России из-за игнорирования решений ЕСПЧ

ПАСЕ: Британию ждет судьба России, если она решит игнорировать решения ЕСПЧ
Позиция ЕСПЧ мешает Британии решить проблему с мигрантами, и власти страны отмечали, что она может выйти из-под юрисдикции суда, если не будет иного выхода из миграционного кризиса. Тогда их ждет судьба России, считает глава ПАСЕ

Если Великобритания решит игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), то ее ждет та же судьба, что и Россию, которая более не находится под юрисдикцией этого суда, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс газете The Guardian.

«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает. Если Лондон решит выйти из [Европейской] конвенции [по правам человека], он окажется в той же ситуации, что и Российская Федерация, которую нам пришлось исключить из наших обязательств из-за ее нарушений международного права», — заявил Кокс.

Россия с 16 сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Еще раньше, 15 марта, Россия вышла из Совета Европы, в котором состояла с 1996 года и благодаря чему россияне имели право обращаться в ЕСПЧ.

Кроме того, в декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается верховенство Конституции России над международным актами.

В Британии еще год назад предложили сделать высшей судебной инстанцией Верховный суд страны, а не ЕСПЧ, как сейчас. Это позволит стране игнорировать решения Европейского суда, что в том числе упростит процедуру высылки мигрантов. Британский премьер Риши Сунак в августе 2022-го, еще будучи кандидатом на данный пост, отмечал, что если иначе решить миграционный кризис будет нельзя, то Британия выйдет из ЕСПЧ.

The Guardian указывает, что сейчас Сунак положительно настроен относительно достижения соглашения с ЕСПЧ об изменении его рекламента в части правила 39 об обеспечительных мерах. Согласно нему, суд вправе указать на любые обеспечительные меры, которые «следует принять в интересах сторон или надлежащего порядка проведения производства по делу». Когда ЕСПЧ применил это правило, Лондону пришлось отменить первый запланированный рейс в восточноафриканскую Руанду, куда из Соединенного королевства должны отправлять нелегальных мигрантов.

Соглашение с Руандой Британия заключила в апреле 2022 года. В марте этого документ обновили: он предполагает, что нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища. Договор распространяется на тех, кто попал на территорию королевства, например, переплыв пролив Ла-Манш на лодке, и не может быть отправлен в страну происхождения.

Читайте на РБК Pro
Какие практики самопознания выбирают успешные люди
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Почему компании в России любят навязчивый сервис и что с этим делать
Никакой электронной почты: как работать с бизнес-партнером из Узбекистана
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЕСПЧ Великобритания ПАСЕ
Материалы по теме
На границе Мексики и США усугубился гуманитарный кризис из-за мигрантов
Общество
Bild сообщил о попытках нелегальных мигрантов попасть в ЕС через Россию
Политика
Bloomberg узнал о попытке Британии отпугнуть нелегальных мигрантов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter