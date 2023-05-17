ПАСЕ пригрозила Британии судьбой России из-за игнорирования решений ЕСПЧ

Позиция ЕСПЧ мешает Британии решить проблему с мигрантами, и власти страны отмечали, что она может выйти из-под юрисдикции суда, если не будет иного выхода из миграционного кризиса. Тогда их ждет судьба России, считает глава ПАСЕ

Если Великобритания решит игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), то ее ждет та же судьба, что и Россию, которая более не находится под юрисдикцией этого суда, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс газете The Guardian.

«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает. Если Лондон решит выйти из [Европейской] конвенции [по правам человека], он окажется в той же ситуации, что и Российская Федерация, которую нам пришлось исключить из наших обязательств из-за ее нарушений международного права», — заявил Кокс.

Россия с 16 сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Еще раньше, 15 марта, Россия вышла из Совета Европы, в котором состояла с 1996 года и благодаря чему россияне имели право обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, в декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается верховенство Конституции России над международным актами.

В Британии еще год назад предложили сделать высшей судебной инстанцией Верховный суд страны, а не ЕСПЧ, как сейчас. Это позволит стране игнорировать решения Европейского суда, что в том числе упростит процедуру высылки мигрантов. Британский премьер Риши Сунак в августе 2022-го, еще будучи кандидатом на данный пост, отмечал, что если иначе решить миграционный кризис будет нельзя, то Британия выйдет из ЕСПЧ.

The Guardian указывает, что сейчас Сунак положительно настроен относительно достижения соглашения с ЕСПЧ об изменении его рекламента в части правила 39 об обеспечительных мерах. Согласно нему, суд вправе указать на любые обеспечительные меры, которые «следует принять в интересах сторон или надлежащего порядка проведения производства по делу». Когда ЕСПЧ применил это правило, Лондону пришлось отменить первый запланированный рейс в восточноафриканскую Руанду, куда из Соединенного королевства должны отправлять нелегальных мигрантов.

Соглашение с Руандой Британия заключила в апреле 2022 года. В марте этого документ обновили: он предполагает, что нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища. Договор распространяется на тех, кто попал на территорию королевства, например, переплыв пролив Ла-Манш на лодке, и не может быть отправлен в страну происхождения.