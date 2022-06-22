Британия рассмотрит предложение об игнорировании постановления ЕСПЧ

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб представит для обсуждения законопроект, который даст возможность стране игнорировать постановления Европейского суда по правам человека, а также упростит процедуру высылки преступников за рубеж. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

«Реформа укрепит свободу слова, позволит депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — считает Рааб.

Если законопроект примут, то высшей судебной инстанцией для Великобритании станет Верховный суд страны, а не ЕСПЧ, как сейчас.

Президент России Владимир Путин 11 июня подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ. Они позволяют российским судам не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, когда Россия решила выйти из Совета Европы. Выплаты компенсаций по постановлениям, которые вступили в силу до этой даты, будут производиться только в рублях на счета в российских банках до конца текущего года. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.