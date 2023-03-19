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Британия и Руанда подписали обновленное миграционное соглашение

Великобритания и Руанда подписали обновленную версию миграционного соглашения

Великобритания и Руанда подписали обновленную версию миграционного соглашения, сообщили в британском правительстве. Согласно договору, нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища.

Соглашение подписали министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман и министр иностранных дел Руанды Винсент Бирута в городе Кигали. Договор распространяется на тех, кто незаконно въехал на британскую территорию, например, переплыв пролив Ла-Манш на лодке, но не может быть отправлен в страну происхождения. Правительство африканской республики выразило готовность принять тысячи таких людей, обеспечивать их жильем и предоставлять необходимые услуги, в том числе в области сфер здравоохранения и образования.

Во время визита в Руанду британский министр посетила жилье, которое правительство республики будет предоставлять тем, кого отправят в страну. Браверман также встретилась с руководителями инвестиционных стартапов и предпринимателями, чтобы обсудить, какие возможности для бизнеса и трудоустройства они могут дать переселенцам.

Как пишет The Guardian, Великобритания заключила с Руандой сделку по отправке мигрантов в апреле прошлого года, королевство заплатило африканской стране £140 млн, но людей туда пока ни разу не отправили. Первый рейс, планировавшийся в июне, Лондон отменил, так как Европейский суд по правам человека постановил, что план несет «реальный риск необратимого ущерба».

Газета со ссылкой на статистику британского МВД сообщает, что с начала 2023 года в Британию через Ла-Манш на небольших лодках прибыли 3 тыс. человек. The Times приводит данные, что за прошлый год таких было свыше 45 тыс., большинство из них — албанцы.

Теги
Великобритания Руанда мигранты миграционная политика
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