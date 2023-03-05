В Британии прибывших на лодках мигрантов начнут выдворять из страны

Премьер Риши Сунак называл одним из главных приоритетов своей политики борьбу с нелегальной миграцией. Теперь он планирует запретить мигрантам получать право на убежище, если они прибыли на лодках через Ла-Манш

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На следующей неделе власти Великобритании представят законопроект, по которому мигрантов, прибывающих в королевство через Ла-Манш на небольших лодках, будут выдворять из страны, пишет The Times.

Тех, кто таким образом попытается попасть в Британию, будут задерживать и выдворять в Руанду (государство на востоке Африки) или другую «безопасную третью страну» без права просить убежища в королевстве и возвращения в него когда-либо. Сейчас те, кто просит убежища, могут оставаться в Британии в то время, когда идет рассмотрение их запроса, указывает газета.

О планах объявят премьер-министр Риши Сунак и министр внутренних дел Суэлла Браверман. Сунак в комментарии Daily Mail призвал «не сомневаться», что те, кто приехал в королевство нелегально, не смогут в нем остаться. Для премьера вопрос борьбы с миграцией является одним из главных приоритетов, добавляет газета.

С Руандой, как пишет The Guardian, Великобритания в апреле прошлого года заключила сделку по отправке мигрантов. Королевство заплатило африканской стране £140 млн, но мигрантов туда пока ни разу не отправили. Первый рейс, планировавшийся в июне, Лондон отменил, так как Европейский суд по правам человека постановил, что план несет «реальный риск необратимого ущерба».

The Guardian со ссылкой на статистику МВД пишет, что в этом году Ла-Манш на небольших лодках уже пересекли почти 3 тыс. человек. The Times приводит данные, что за прошлый год таких было свыше 45 тыс. (большинство — албанцы), хотя еще в 2020-м — менее 10 тыс. В этом году, согласно прогнозам, мигрантов могло быть около 65 тыс. При этом решений по своим запросам об убежище ожидают 160 тыс. человек, отмечает издание.

В ноябре 2022-го, как указывал Reuters, Великобритания и Франция, находящаяся на другом берегу Ла-Манша, подписали соглашение на сумму €72 млн, чтобы активизировать в 2023-м усилия по предотвращению переправки нелегальных мигрантов через пролив. Документ предполагает увеличение на 40% числа французских офицеров, патрулирующих пляжи. Некоторые мигранты во время пересечения пролива на лодках погибали.