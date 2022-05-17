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Полянский заявил о «безоговорочной сдаче» батальона «Азов» в Мариуполе

Он раскритиковал то, как газета The New York Times описала решение украинских бойцов на «Азовстали» сдаться в плен: американское издание написало о «завершении боевой задачи» и «окончании битвы» на комбинате
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Боевики националистического батальона «Азов», символи на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе «сдались безоговорочно», заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он прокомментировал пост в Twitter газеты The New York Times, в котором говорилось, что Украина «завершила свою «боевую задачу» в Мариуполе и заявила, что бойцов эвакуируют, что означает окончание битвы на металлургическом комбинате».

«Я не знал, что в английском языке есть столько способов донести одну-единственную мысль: что нацисты «Азова» безоговорочно сдались», — написал Полянский.

О том, что участники обороны Мариуполя полностью выполнили свою боевую задачу, 16 мая заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает «Украинская правда». «Высшим военным командованием было приказано командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», — сказала она.

Твит NYT был опубликован непосредственно после заявления Маляр. В хронике военных действий на сайте издания говорится, что Украина «по-видимому, сдала контроль» над «Азовсталью».

Минобороны показало кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
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Бои в Мариуполе шли с самого начала военной операции. В конце апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о контроле над городом за исключением территории «Азовстали», где укрываются «остатки националистов и иностранных наемников». Путин распорядился отменить штурм комбината и блокировать его территорию.

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В начале мая военное ведомство сообщило о завершении эвакуации из промзоны мирных жителей.

Утром в ДНР рассказали, что 16 мая с территории комбината вышли десять военных с белыми флагами. Они инициировали переговоры о вывозе раненых. Минобороны России позднее объявило о начале эвакуации.

Вечером того же дня Reuters сообщило, что около десятка автобусов с украинскими военными покинули «Азовсталь». Маляр уточнила, что в больницу в Новоазовске отвезли 53 тяжелораненых, еще 221 отправили в Оленовку, украинская сторона рассчитывает их обменять. Минобороны 17 мая заявило, что за сутки на заводе сдались в плен 265 «боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих», в том числе 51 человек с тяжелыми ранениями.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
The New York Times ООН Азовсталь Мариуполь Украина
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