Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря

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Совет Госдумы принял решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ), заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам», — сказал он.

По его словам, ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто «подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию». Он отметил, что конференция «прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан».

«Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», — подытожил Володин.

Парламентская конференция Балтийского моря была создана в 1991 году как форум для политического диалога между парламентариями из региона Балтийского моря. В ПКБМ входят 11 государств, включая страны Балтии, Скандинавии, Польшу, Германию, Исландию и Россию. Конференция созывается раз в год по приглашению одного из участвующих в ней парламентов.

Отношения России с другими странами — участниками конференции обострились на фоне военной операции на Украине. Страны ЕС, куда входит большинство стран ПКБМ, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения в том числе коснулись первых лиц государства, которым теперь запрещено посещать ЕС.

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Кроме этого, на фоне спецоперации усилилось противостояние России с НАТО: альянс провел уже несколько экстренных заседаний и объявлял об увеличении войск на восточном фланге. Из стран ПКБМ не состоят в альянсе только Швеция и Финляндия, однако их правительства уже объявили о намерении в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО.