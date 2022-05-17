Песков заявил, что Запад раздражает «само существование» России

По этой причине западные государства не дают России жить так, как она хочет, и развиваться, считает пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Коллективный Запад раздражает само существование России как государства, поэтому он пытается сделать все, чтобы не дать стране развиваться и жить, как она хочет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание».

«Порой кажется, что само существование России является существенным раздражителем для коллективного Запада и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он предложил называть недружественные страны «враждебными», так как они ведут против России войну. Москва считает недружественными все государства, которые ввели против нее санкции, включая Японию, США и страны ЕС.

О том, что страны Запада объявили России тотальную гибридную войну, 14 мая говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он обвинил США в подготовке возникшего кризиса со времен окончания холодной войны и заявил, что Москва принимает вызов.

Ранее, в середине апреля, Песков заявил, что Россия способна «сдюжить» в противостоянии с Западом и выдержать внешнее давление, хотя Советский Союз этого сделать не смог.

В середине февраля, до начала российской спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин сказал, что страна добивается не войны, а мира, и поэтому предлагает НАТО и США заключить соглашение о гарантиях безопасности. Переговоры по этому поводу прошли в январе и не дали конкретного результата.

Читайте на РБК Pro Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Статьи Pro Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно Инструкции Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение Прогнозы Pro Как инвестору заработать на борьбе с лишним весом. Дайджест Как инвестору заработать на борьбе с лишним весом. Дайджест Статьи Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы

11 мая Лавров вновь заявил, что Москва не хочет войны, а нанести ей «поражение», напротив, стремится лишь Запад. Западные государства продвигают концепцию однополярного мира и поощряют колониализм, эпоха которого уже ушла, считает министр.