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Песков заявил, что Запад раздражает «само существование» России

По этой причине западные государства не дают России жить так, как она хочет, и развиваться, считает пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Коллективный Запад раздражает само существование России как государства, поэтому он пытается сделать все, чтобы не дать стране развиваться и жить, как она хочет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание».

«Порой кажется, что само существование России является существенным раздражителем для коллективного Запада и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Он предложил называть недружественные страны «враждебными», так как они ведут против России войну. Москва считает недружественными все государства, которые ввели против нее санкции, включая Японию, США и страны ЕС.

О том, что страны Запада объявили России тотальную гибридную войну, 14 мая говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он обвинил США в подготовке возникшего кризиса со времен окончания холодной войны и заявил, что Москва принимает вызов.

Ранее, в середине апреля, Песков заявил, что Россия способна «сдюжить» в противостоянии с Западом и выдержать внешнее давление, хотя Советский Союз этого сделать не смог.

В середине февраля, до начала российской спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин сказал, что страна добивается не войны, а мира, и поэтому предлагает НАТО и США заключить соглашение о гарантиях безопасности. Переговоры по этому поводу прошли в январе и не дали конкретного результата.

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11 мая Лавров вновь заявил, что Москва не хочет войны, а нанести ей «поражение», напротив, стремится лишь Запад. Западные государства продвигают концепцию однополярного мира и поощряют колониализм, эпоха которого уже ушла, считает министр.

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