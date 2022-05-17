Песков заявил, что Запад раздражает «само существование» России
Коллективный Запад раздражает само существование России как государства, поэтому он пытается сделать все, чтобы не дать стране развиваться и жить, как она хочет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание».
«Порой кажется, что само существование России является существенным раздражителем для коллективного Запада и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», — сказал он (цитата по ТАСС).
Он предложил называть недружественные страны «враждебными», так как они ведут против России войну. Москва считает недружественными все государства, которые ввели против нее санкции, включая Японию, США и страны ЕС.
О том, что страны Запада объявили России тотальную гибридную войну, 14 мая говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он обвинил США в подготовке возникшего кризиса со времен окончания холодной войны и заявил, что Москва принимает вызов.
Ранее, в середине апреля, Песков заявил, что Россия способна «сдюжить» в противостоянии с Западом и выдержать внешнее давление, хотя Советский Союз этого сделать не смог.
В середине февраля, до начала российской спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин сказал, что страна добивается не войны, а мира, и поэтому предлагает НАТО и США заключить соглашение о гарантиях безопасности. Переговоры по этому поводу прошли в январе и не дали конкретного результата.
11 мая Лавров вновь заявил, что Москва не хочет войны, а нанести ей «поражение», напротив, стремится лишь Запад. Западные государства продвигают концепцию однополярного мира и поощряют колониализм, эпоха которого уже ушла, считает министр.