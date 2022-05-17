Песков призвал называть недружественные России страны враждебными
Действия стран Запада в отношении России являются войной, такие страны следует называть не недружественными, а враждебными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«То, что сейчас происходит и то, с чем мы с вами сталкиваемся сейчас — это гибридная война. <...> Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война. Мы по-прежнему мягко называем их [страны Запада] недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, это война», — сказал Песков.
По его мнению, «коллективный запад устроен в виде пирамиды, на верхушке которой находится Америка». «Кто бы что ни говорил, а центр принятия решений находится именно там. Порой кажется, что само существование нашей с вами России является раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим и жить так, как мы хотим», — отметил Песков.
Также он заявил, что в настоящее время Россия живет в условиях «идеального шторма и момента истины». «Это должно обеспечить и защитить наши интересы, должны сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия пыталась вести диалог с Западом, но не была услышана. В частности, по его словам, в Москве заявляли о недовольстве расширением НАТО и пытались договориться о гарантиях безопасности.
Ранее президент Владимир Путин пообещал «молниеносный ответ» в случае угрозы для России. «У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал Путин.
В конце февраля, комментируя введение санкций против России, Путин назвал страны Запада «империей лжи».