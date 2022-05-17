Песков заявил, что Путин «знает, куда ведет страну»
Россия сейчас живет в условиях «идеального шторма», однако в конце концов страна добьется всех своих целей, так как президент Владимир Путин «знает, куда ведет страну», заявил его представитель Дмитрий Песков во время марафона общества «Знание».
«Фактически мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее, — отметил Песков. — Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна».
Он также выразил уверенность, что Путина поддерживают «все поколения нашей страны», в том числе молодежь.
Песков заверил, что Россию невозможно изолировать от остального мира: «В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно».
Накануне празднования Дня Победы Путин во время поздравления глав ДНР и ЛНР также выразил уверенность, что «победа [на Украине] будет за нами».
Он назвал операцию единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории. «Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», — пояснял он.
Путин также утверждал, что Россия хотела решить ситуацию на Украине миром, но ей такого шанса не дали.