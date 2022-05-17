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Песков заявил, что Путин «знает, куда ведет страну»

По словам пресс-секретаря президента, Россия преодолеет период «идеального шторма» и добьется всех целей, так как Путин «знает, куда ведет страну», и пользуется поддержкой населения

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Россия сейчас живет в условиях «идеального шторма», однако в конце концов страна добьется всех своих целей, так как президент Владимир Путин «знает, куда ведет страну», заявил его представитель Дмитрий Песков во время марафона общества «Знание».

«Фактически мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее, — отметил Песков. — Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна».

Он также выразил уверенность, что Путина поддерживают «все поколения нашей страны», в том числе молодежь.

Путин заявил, что России не дали решить ситуацию на Украине миром
Политика
Владимир Путин

Песков заверил, что Россию невозможно изолировать от остального мира: «В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно».

Накануне празднования Дня Победы Путин во время поздравления глав ДНР и ЛНР также выразил уверенность, что «победа [на Украине] будет за нами».

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Он назвал операцию единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории. «Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», — пояснял он.

Путин также утверждал, что Россия хотела решить ситуацию на Украине миром, но ей такого шанса не дали.

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