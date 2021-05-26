Задержанные военными президент и премьер-министр Мали ушли в отставку

Бах Ндау (Фото: AP)

Временный президент Мали Бах Ндау и премьер-министр Моктар Уан ушли в отставку. Об этом сообщил Бубу Сиссе, советник вице-президента страны Ассими Гоиты, передает телеканал France 24.

«Ведутся переговоры об их освобождении и формировании нового правительства», — добавил Сиссе. Президент и премьер-министр ушли в отставку через два дня после их задержания.

24 мая телеканал Aljazeera со ссылкой на Организацию Объединенных Наций и Африканский союз сообщал, что солдаты в Мали задержали президента и премьер-министра временного правительства. Это произошло через девять месяцев после военного переворота, свергнувшего ее предыдущего президента. Источники Reuters и AFP указывали, что Ндау и Уана держат на военной базе в Кати на юго-западе Мали.

Предыдущий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта сообщил об уходе в отставку 19 августа 2020 года. За день до этого военные арестовали Кейту.