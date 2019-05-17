Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России

Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России

Турчинов был секретарем Совета нацбезопасности Украины с конца 2014 года. Он заявил о готовности в будущем защищать страну «в любом военном подразделении»

Александр Турчинов (Фото: Zuma / ТАСС)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщается на сайте СНБО.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну», — также говорится в заявлении на имя президента Петра Порошенко

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