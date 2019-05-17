Политика , 16:57
0
Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России
Турчинов был секретарем Совета нацбезопасности Украины с конца 2014 года. Он заявил о готовности в будущем защищать страну «в любом военном подразделении»
Александр Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщается на сайте СНБО.
«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну», — также говорится в заявлении на имя президента Петра Порошенко
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.