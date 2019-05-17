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American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Зеленский попросил HR-агентства помочь с подбором кадров
Главами регионов избранный президент хочет видеть менеджеров, способных привлекать инвестиции и имеющих стратегию развития
Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями рекрутинговых агентств и предложил им сотрудничество в подборе кадров для украинской системы государственного управления, сообщает телеканал «112-Украина». Зеленский сказал, что ищет новых талантливых людей и хороших специалистов, ориентированных на конкретные результаты.

«У нас есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА (областных администраций. — РБК) в разных областях Украины, но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей», — заявил политик.

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Зеленский добавил, что его цель — назначить на посты менеджеров, которые будут добиться изменений, смогут привлекать инвестиции и будут иметь стратегию развития вверенного им региона.

Главными критериями будущих госслужащих были названы профессионализм, авторитет в регионе, репутация, опыт управления, знание региона.

С представителями каких именно агентств встречался избранный президент, телеканал не сообщат. По данным УНИАН, кадровую политику с президентом обсуждали сотрудники Hudson, Odgers Berndtson, Bayden и Ward Howell.

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О кадровых перестановках Зеленский сообщит после своей инаугурации, говорил 9 мая его политический консультант Дмитрий Разумков. Имена будущих руководителей СБУ и СВР будут разглашены в последнюю очередь, добавил он. Однако спустя пять дней украинский СМИ сообщили, что Службу безопасности Украины может возглавить депутат Верховный рады Владислав Бухарев, который в прошлом проработал несколько месяцев в должности замглавы СБУ.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Зеленский
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