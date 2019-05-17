Зеленский попросил HR-агентства помочь с подбором кадров

Главами регионов избранный президент хочет видеть менеджеров, способных привлекать инвестиции и имеющих стратегию развития

Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями рекрутинговых агентств и предложил им сотрудничество в подборе кадров для украинской системы государственного управления, сообщает телеканал «112-Украина». Зеленский сказал, что ищет новых талантливых людей и хороших специалистов, ориентированных на конкретные результаты.

«У нас есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА (областных администраций. — РБК) в разных областях Украины, но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей», — заявил политик.

Зеленский добавил, что его цель — назначить на посты менеджеров, которые будут добиться изменений, смогут привлекать инвестиции и будут иметь стратегию развития вверенного им региона.

Главными критериями будущих госслужащих были названы профессионализм, авторитет в регионе, репутация, опыт управления, знание региона.