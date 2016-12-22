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Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими
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Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими
Украинский кризис, 15:30
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Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты конструкторского бюро «Луч» «по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства». Об этом он сказал во время визита на это предприятие, сообщается на сайте СНБО.

Украинские ракеты «с высокой точностью поражают бронированную технику противника», а также могут пробивать метровую броню и преодолевать системы защиты и противодействия, рассказал Турчинов. Он привел в пример противотанковые ракетные комплексы «Скиф», «Стугна», «Корсар», «Сармат», «Барьер».

Турчинов сообщил, что многие украинские ракетные комплексы были разработаны «в кратчайшие сроки после начала военной агрессии» в 2014 году. По его словам, в то время перед украинской оборонной промышленностью стояла задача — восстановить ракетный щит страны, что и было сделано.

Как отмечается в сообщении СНБО, в ходе своего визита Турчинов ознакомился с новыми разработками конструкторского бюро «Луч», осмотрел технологические линии в цехах, в которых производятся ракетный комплекс «Ольха» и ракета «Нептун».

Турчинов заявил о превосходстве ракеты «Ольха» над российским «Смерчем»
Политика

В апреле Турчинов заявил, что украинский ракетный комплекс «Ольха» превосходит свой российский аналог «Смерч». В июне глава «Укроборонпрома» Павел Букин рассказал о планах задавить Россию «качеством вооружения».

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отмечал в разговоре с РБК, что Украина действительно может создать ракетное оружие, но не сможет поставить его выпуск на поток. Он отметил, что ракетный комплекс «Ольха», о котором говорил Турчинов, это усовершенствованный «Смерч». Храмчихин сказал, что сделать такой — «дело нехитрое» и украинская промышленность может создать «много чего, но в единичном экземпляре».

Теги: Александр Турчинов , ракеты , вооружение
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