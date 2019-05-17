СМИ узнали о планах секретаря СНБО Украины Турчинова подать в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов планирует подать в отставку в пятницу. Об этом сообщает издание «theБабель» со ссылкой на источники в администрации украинского президента. Информацию о том, что Турчинов намерен уйти в отставку, также подтверждает источник издания «Страна.UA».

При этом агентству УНН заявили в пресс-службе СНБО, что они не обладают информацией о возможной отставке главы СНБО.

Александр Турчинов стал секретарем СНБО в декабре 2014 года. Ранее Турчинов был председателем Верховной рады. Он также временно исполнял обязанности президента Украины до вступления на пост Петра Порошенко.

Ранее в пятницу в отставку подал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что планирует участвовать в выборах в Верховную раду.