Совет Думы не включил ПАСЕ в список для взносов в 2019 году

Совет Думы не включил ПАСЕ в список для взносов в 2019 году

Совет Госдумы рассмотрел взносы в бюджеты международных парламентских организаций, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) среди них нет, следует из повестки заседания (*pdf).

В документе говорится, что совету предлагают согласиться с думским комитетом по международным делам и комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечествениками, которые предложили выплатить €200 тыс. Межпарламентской Ассамблее Православия, €207 тыс. Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), €236 тыс. Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Еще 340 тыс. швейцарских франков (€299 тыс.) предложили выплатить Межпарламентскому союзу, €17,9 тыс. Секретариату Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ) и €551 Международной федерации библиотечных обществ и ассоциаций (ИФЛА).

В Совете Европы заявляют, что Россия не платит взносы в ПАСЕ с 2016 года и задолженность страны составила €60 млн, однако, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с 2014-2016 годы Москва выплачивала взносы полностью, а в 2017-м оплатила треть.