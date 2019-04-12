Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ

Российская делегация не готова возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выплачивать взнос, пока в регламент организации не внесут поправки, исключающие дискриминацию национальных делегаций. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

«Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала она.

Матвиенко отметила, что в целом со стороны Совета Европы, ПАСЕ, европейских политиков и депутатов идут позитивные сигналы, которые свидетельствуют о том, что в организации воспринимают ситуацию как кризисную.

«Мы не закрываемся, мы готовы к дальнейшему диалогу, но воспринимаем пока это как сигналы, поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу», — подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, все понимают, что ПАСЕ превышает свои полномочия, и ее регламент не соответствует уставу Совета Европы. Условие России для возвращения в ПАСЕ — поправки в устав.