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Политика ,  
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Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ

Российская делегация не готова возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выплачивать взнос, пока в регламент организации не внесут поправки, исключающие дискриминацию национальных делегаций. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

«Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала она.

Матвиенко отметила, что в целом со стороны Совета Европы, ПАСЕ, европейских политиков и депутатов идут позитивные сигналы, которые свидетельствуют о том, что в организации воспринимают ситуацию как кризисную.

«Мы не закрываемся, мы готовы к дальнейшему диалогу, но воспринимаем пока это как сигналы, поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу», — подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, все понимают, что ПАСЕ превышает свои полномочия, и ее регламент не соответствует уставу Совета Европы. Условие России для возвращения в ПАСЕ — поправки в устав.

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Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, после того как Крым был присоединен к России. Этот запрет неоднократно продлевался. В 2016 году российская делегация отказалась работать в Парламентской ассамблее, а с 2017 года прекратила выплачивать членские взносы.

В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую Россию сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. В ассамблее призвали Москву к диалогу, чтобы избежать «ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию».

Теги: Валентина Матвиенко, ПАСЕ, Совет Европы, взнос
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