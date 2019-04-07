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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации
Настоящими потрясениями для Европы могут стать только два события, уверен глава Совета Европы. Это, по его мнению, — Brexit и возможный выход России из организации
Турбьёрн Ягланд (Фото: Petros Karadjias / AP)

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, «действительно могут потрясти Европу».​ Это — Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы, уверен он. Слова Ягланд​а приводит газета Financial Times (FT).

В случае, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для 140 млн россиян, которые из-за этого не смогут больше обращаться в Европейский суд для защиты своих прав, напомнил генсекретарь совета.

Кроме того, организация, отметил Ягланд, «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». «[В случае, если Москва покинет совет, ] мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе», — заявил глава организации.

Также он отметил, что европейцы «не должны недооценивать негативные последствия [от этого], особенно» если выход России из Совета Европы объединить последствиями от Brexit для ЕС. «[Таким образом] у нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу», — подчеркнул Ягланд.

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Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

Из организации, согласно ее правилам, Россия может быть исключена в июне. В этом месяце исполнится ровно два года с тех пор, как Москва в знак протеста против приостановки своего права голоса на парламентской ассамблее в 2014 и 2015 годах из-за конфликта на Украине перестала платить взносы в Совет Европы. Последние, как отмечает FT, составляли около 7% всего бюджета организации.

Ранее, 5 апреля, Ягланд выступил за полное восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это, по его мнению, будет способствовать снижению напряженности на континенте и сплочению всей организации. Соответствующие тезисы были изложены в ежегодном послании генсека Совета Европы.

О том, что у России «созревает внутреннее решение выйти» из организации, в сентябре прошлого года говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Главная наша позиция в том, что ПАСЕ должна обеспечивать равные права и возможности участия в работе этой организации всех 47 государств», — отмечала она тогда.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Совет Европы, Москва, Brexit
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