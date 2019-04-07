Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

Настоящими потрясениями для Европы могут стать только два события, уверен глава Совета Европы. Это, по его мнению, — Brexit и возможный выход России из организации

Турбьёрн Ягланд (Фото: Petros Karadjias / AP)

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, «действительно могут потрясти Европу».​ Это — Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы, уверен он. Слова Ягланд​а приводит газета Financial Times (FT).

В случае, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для 140 млн россиян, которые из-за этого не смогут больше обращаться в Европейский суд для защиты своих прав, напомнил генсекретарь совета.

Кроме того, организация, отметил Ягланд, «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». «[В случае, если Москва покинет совет, ] мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе», — заявил глава организации.

Также он отметил, что европейцы «не должны недооценивать негативные последствия [от этого], особенно» если выход России из Совета Европы объединить последствиями от Brexit для ЕС. «[Таким образом] у нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу», — подчеркнул Ягланд.