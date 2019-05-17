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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Кремль отказался считать слова Путина вмешательством в дела Екатеринбурга
В Екатеринбурге после слов президента о ситуации со строительством храма решили провести опрос населения. Это не говорит о некомпетентности региональных властей, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Комментарий президента России Владимира Путина о ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге не считается вмешательством в дела города, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В среду Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи призвал учесть мнение людей в этом вопросе. «Есть простой способ — провести опрос. <...> Надо не разъединять людей, а объединять, и этим должны заниматься городские власти», — добавил президент, подчеркнув, что нужно учитывать и мнение меньшинства. После таких слов мэрия Екатеринбурга объявила, что проведет опрос населения по вопросу строительства храма.

Нельзя считать, что региональные власти проявили некомпетентность, заявил Песков. По его мнению, принятие решения об опросе после слов президента не говорит о том, что власти показали неспособность решать проблемы региона.

«Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента, президент более четко сформулировал, и в данном случае они прислушались к мнению главы государства. Но говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверным», — пояснил представитель Кремля.

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«Проводить референдум или опрос — это решение все-таки региональных властей, абсолютная прерогатива региональных властей», — ответил Песков на вопрос журналистов, считает ли Кремль проведение опроса юридически точной процедурой.

Власти Екатеринбурга сообщили ранее, что опрос жителей города планируется начать в ближайшее время. На период его проведения подготовка к строительству храма приостановлена.

Протесты против размещения храма Святой Екатерины на месте сквера на набережной Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая. В последующие дни прошло еще несколько акций протеста. В общей сложности было задержано несколько десятков человек, на некоторых из них были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Сообщалось также о трех пострадавших.

Авторы: Полина Химшиашвили, Маргарита Девяткина
Теги: Екатеринбург
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