FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Украинская экономика несет потери из-за Крымского моста, пишет Financial Times. Как отмечает газета, обработка грузов в Бердянске и Мариуполе снизилась за год минимум вдвое

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Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times.

«Украина и ее западные союзники считают, что мост был построен для достижения еще одной стратегической цели: наложить экономическую блокаду на Украину и нанести ущерб ее коммерческому судоходству в Азовском море», — пишет газета.

Со ссылкой на данные украинского правительства FT указывает, что с тех пор как Россия контролирует территорию, прилегающую к Крымскому мосту, обработка грузов в Мариуполе и Бердянске сократилась на 70% и 50% соответственно, а убытки портов и региона в целом составили $400 млн.

За год после начала работы моста, время ожидания для судов, проходящих в украинские порты Азовского моря в Мариуполе и Бердянске, увеличилось в среднем с семи часов в июне 2018 года до более чем пяти дней в ноябре, пишет FT со ссылкой на данные украинского фонда «Майдан иностранных дел» (отслеживает связанные с Крымом темы и «нарушения», председатель правления организации — бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко. — РБК).

Задержки при прохождении под Крымским мостом стали следствием особенностей конструкции моста, которая позволяет проходить под ним только судам с максимальной высотой 35 м, а также следствием «заметного усиления инспекций и задержаний со стороны российского флота и береговой охраны», пишет FT.