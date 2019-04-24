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Bed Bath & Beyond $20 (+18,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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В Киеве пожаловались на долгие досмотры идущих на Украину судов у Керчи

Российские пограничники затягивают досмотры судов, идущих в украинские порты Азовского моря, заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

«Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива. Практически нет таких, которые бы не досматривались, — особенно те, что идут на Украину. Создают искусственную очередь на проход, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними», — рассказал Цигикал.

Глава погранслужбы также отметил, что корабли российских пограничников демонстративно подходят близко к украинскому берегу Азовского моря.

​«Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним», — отметил Цигикал.

Ранее российский МИД заявил, что процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, «практически полностью идентична той, которая существовала во времена, когда проход по проливу регулировался украинскими властями».

Теги: Украина, Азовское море, Керченский пролив
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