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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала видео с курьером из дела о подрыве экс-сотрудника СБУ

ФСБ показала женщину из Польши, отправившую бомбу для подрыва экс-сотрудника СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Компоненты бомбы, которую использовали для подрыва в Москве экс-сотрудника СБУ, доставил из Литвы курьер, посылка была получена от жительницы Варшавы. Она была посредницей, а сам взрыв готовили украинские спецслужбы, считает ФСБ

ФСБ показала видео с курьером из дела о подрыве экс-сотрудника СБУ
Video

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с человеком, который, по версии спецслужбы, доставил в Россию компоненты бомбы, которая использовалась для подрыва в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ. Курьер является гражданином России и Молдавии 1994 года рождения. 

Человек на видео рассказал, что занимается доставкой, а также сообщил, что 6 апреля в Литве получил от своей компании груз из Польши, который надо было доставить в Москву. Позже с мужчиной, по его словам, связалась отправительница груза, которая попросила передать посылку некоему человеку, что курьер в итоге и сделал.

На видео после показаний задержанного показываются кадры с женщиной, которая демонстрирует пакет с вещами, далее появляются несколько ее фотографий. 

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ФСБ сообщает, что в посылке находились компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, которые «были закамуфлированы сотрудниками СБУ в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами», а жительница Варшавы выступала в качестве посредницы при подготовке взрыва. 

Мужчина, которому доставили груз, на видео, опубликованном ФСБ, говорит, что получил указание собрать бомбу при помощи инструкции. По версии следствия, он же установил взрывное устройство под автомобиль бывшего сотрудника СБУ. 

По версии ФСБ, подрыв машины организовали по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. 

Взрыв автомобиля Land Cruiser на севере Москвы произошел днем 12 апреля, пострадал владелец машины. Им оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. В 2019 году он дал пресс-конференцию в Москве, заявив, что работал в СБУ с 1999 по 2018 год (украинская спецслужба подтверждала это), а с 2014 года «по идеологическим соображениям» начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
СБУ подрыв ФСБ видео курьер взрывное устройство бомба
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