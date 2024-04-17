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Высылки дипломатов ,  
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Россия выслала эстонского дипломата

МИД объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина
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Высылки дипломатов
Российский МИД объявил о высылке эстонского дипломата из России в ответ на то, что Таллин объявил персоной нон грата российского дипломата в Эстонии. Россия и Эстония еще в январе 2023 года снизили уровень диппредставительства
Здание посольства Эстонии в Москве
Здание посольства Эстонии в Москве (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

МИД вызвал временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер и заявил ей решительный протест из-за высылки российского дипломата из посольства в Таллине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. В качестве ответа Москва решила выслать дипломатического эстонского посольства в России.

«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований «persona non grata» дипломата посольства Российской Федерации в Таллине», — сообщили в российском МИД.

23 января 2023 года Россия и Эстония снизили уровень диппредставительства. С этого времени интересы стран в Москве и Таллине взаимно представляют не послы, а временные поверенные в делах. Первым о высылке посла Эстонии объявил российский МИД, объяснив это решением Таллина ограничить число дипломатов и технических сотрудников российского посольства в Эстонии.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу при этом говорил, что страна не будет полностью закрывать свое посольство в России исходя из интересов собственных граждан.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

11 апреля МИД выслал сотрудника австрийского посольства в Москве в ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии. В конце марта МИД объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата в ответ на действия Кишинева, который 19 марта выслал сотрудника посольства России, а также запретил въезд российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет 14–17 мая в Молдавии.

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Теги
Георгий Смирнов
Эстония Россия МИД
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