МИД России ввел санкции против австралийских депутатов

МИД бессрочно закрыл въезд в Россию для 235 австралийских депутатов

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Россия бессрочно закрывает въезд 235 депутатам муниципальных собраний в Австралии, сообщил МИД.

В ведомстве заявили, что они формируют в этой стране антироссийскую повестку, ограничения стали ответом на санкции.

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