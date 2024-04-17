МИД России ввел санкции против австралийских депутатов
Россия бессрочно закрывает въезд 235 депутатам муниципальных собраний в Австралии, сообщил МИД.
В ведомстве заявили, что они формируют в этой стране антироссийскую повестку, ограничения стали ответом на санкции.
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