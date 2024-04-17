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Война санкций ,  
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В Нидерландах призвали передать Киеву доходы от активов России

Минфин Нидерландов: ЕС изучает способы передачи Украине активов ЦБ России
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Война санкций
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Эксклюзивы РБК
Нидерланды призывают как можно скорее принять решение на уровне ЕС по передаче Киеву доходов от замороженных активов России. Об этом РБК заявили в Минфине страны, отметив, что ЕС изучает юридические аспекты изъятия активов
Здание Министерства финансов Нидерландов
Здание Министерства финансов Нидерландов (Фото: Yuriko Nakao / AFLO / Global Look Press)

Нидерланды призывают как можно скорее принять решение на уровне ЕС по передаче Украине доходов от заблокированных активов ЦБ России.

«В ЕС мы ищем способы использовать непредвиденные прибыли на благо Украины. Нидерланды приветствуют предложение Еврокомиссии и Верховного представителя использовать доходы, которые центральные депозитарии получили от обездвиженных активов российского ЦБ, для помощи Украине. Мы призываем к быстрому принятию этого предложения в ЕС, чтобы как можно скорее предоставить средства Украине», — заявили РБК в Минфине страны.

В ведомстве отметили, что текущая ситуация на Украине вызывает беспокойство. «Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Киев. Поэтому важно тщательно изучить возможности, включая юридические и финансовые аспекты, использования и непосредственно самих обездвиженных активов ЦБ России в интересах Украины», — добавили в Минфине Нидерландов, отметив, что они находятся в тесном сотрудничестве с международными партнерами по этому вопросу.

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В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов ЦБ России для поддержки Украины. Согласно плану ЕК 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны. Окончательное решение по этому вопросы страны ЕС еще не приняли.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По данным Минфина Нидерландов, предоставленных РБК, на январь 2024 года сумма замороженных частных активов (российских компаний, попавших под санкции) в стране составляет €660 млн. При этом активов ЦБ России в Нидерландах, по данным ведомства, нет.

«Тем не менее во всем ЕС более €200 млрд суверенных активов РФ были обездвижены из-за ограничительных мер против российского государства. Наши усилия, внутри ЕС, сосредоточены на использовании чрезвычайной прибыли, полученной от этих активов, а также на изучении возможностей использования самих активов на благо Украины», — подчеркнули в Минфине страны.

В Кремле предупреждали, что в случае изъятия российских замороженных активов в пользу Украины ответ не будет зеркальным. «Конечно же, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Мария Васильева Мария Васильева
активы России Нидерланды заморозка счетов
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