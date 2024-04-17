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Политика ,  
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В Поволжье сбили второй за день украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинский беспилотник сбит около 11.20 мск над Татарстаном, сообщилив Министерстве обороны. Дрон был перехвачен дежурными средствами ПВО.

Утром министерство сообщило о сбитом дроне над Мордовией.

Мордовия и Татарстан входят в состав Приволжского федерального округа. Расстояние от Мордовии до границы с Украиной — около 700 км, от Татарстана — около 1 тыс. км.

Над Мордовией перехватили украинский беспилотник
Политика
Фото:Global Look Press

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