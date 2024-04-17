В Поволжье сбили второй за день украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит около 11.20 мск над Татарстаном, сообщилив Министерстве обороны. Дрон был перехвачен дежурными средствами ПВО.
Утром министерство сообщило о сбитом дроне над Мордовией.
Мордовия и Татарстан входят в состав Приволжского федерального округа. Расстояние от Мордовии до границы с Украиной — около 700 км, от Татарстана — около 1 тыс. км.
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