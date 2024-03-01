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Смерть Навального в колонии ,  
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Австралия ввела новые санкции из-за смерти Навального

Австралия объявила о санкциях из-за смерти Алексея Навального
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Смерть Навального в колонии
Всего под австралийскими санкциями из-за смерти Навального находятся 10 человек — это руководство и сотрудники колоний, где он содержался, а также руководители ФСИН
Вид на город Сидней в Австралии
Вид на город Сидней в Австралии (Фото: Mark Metcalfe / Getty Images))

Австралия во второй раз ввела санкции в связи со смертью Алексея Навального, сообщается на сайте МИДа страны.

Под санкции попали заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин и начальника ИК-3 в поселке Харп, где скончался оппозиционер, Вадим Калинин.

Прошлые санкции Австралия ввела 26 февраля против экс-замдиректора ФСИН Алексея Гиричева, начальника ИК-6 во Владимирской области, где ранее содержался Навальный, Дмитрия Ножкина, его четырех заместителей — Юрия Фомина, Данилы Синюхина, Анатолия Горшкова и Дмитрия Макорина, и сотрудника колонии Михаила Неймовича.

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Управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального в колонии 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алексей Навальный санкции Австралия ФСИН колония ЯНАО
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