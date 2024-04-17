Шойгу показали боевых роботов
Министру обороны России Сергею Шойгу показали более 30 перспективных образцов вооружения, в том числе боевых роботов, сообщило военное ведомство в телеграм-канале.
Шойгу назвал медицинский робототехнический комплекс крайне востребованным и поручил как можно скорее доработать его и начать серийное производство. Робота огневой поддержки министр поручил оснастить пулеметом для применения в штурмовых операциях. Он также потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ.
Главе Минобороны доложили, что до конца мая будут изготовлены для отправки в войска первые 30 образцов. Тот поручил максимально упростить прием перспективного вооружения, если оно прошло испытания в зоне военной операции.
О серийном производстве боевых роботов министр обороны сообщил еще в 2021 году. Тогда он отметил, что это не просто экспериментальные образцы, а роботы, «которых действительно можно показывать в фантастических фильмах». Ранее власти сообщали о применении в военной операции нескольких роботов, в частности антиснайперского комплекса «Сосна-Н», а также боевых роботов «Маркер».
Президент Владимир Путин в прошлом декабре назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне военной операции всем необходимым. Он также подчеркнул, что надо создавать «задел на будущее» для российских Вооруженных сил — разрабатывать и выпускать перспективные виды вооружений: роботизированные комплексы, оружие, созданное на базе искусственного интеллекта и «основанное на новых физических принципах».
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