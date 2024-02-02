Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

На поле боя побеждает тот, кто быстро реагирует на действия противника и не только подавляет его оружие, но и сам создает более эффективное, считает Путин. Он отметил, что в этом плане российский ОПК показывает хорошие результаты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Успех в боевых действиях зависит от быстроты и адекватности реакции на происходящее там, в том числе в форме подавления вооружений противника и совершенствования своих, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы».

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник. Быстро на это реагирует, причем не только находит возможности их подавлять, но и делает свои, более эффективные средства. Вот кто быстрее это все делает, тот и побеждает», — сказал он.

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Путин отметил, что оборонно-промышленный комплекс в стране показывает хорошие темпы и качество работы. За последние два года в ОПК были созданы 520 тыс. новых рабочих мест. Всего в сфере ОПК работают 3,5 млн человек, таких предприятий в стране 6 тыс., а еще 10 тыс. связаны с ними. «Оборонка требует высокого уровня квалификации и от инженерных кадров, и от рабочих кадров», — добавил Путин.

По его словам, новейшие российские вооружения «явно всех превосходят», в том числе и оружие, которое есть у НАТО.

В декабре на коллегии Минобороны Путин рассказал, что в 2023-м гособоронзаказ по итогам года должен быть выполнен на уровне 98%, поставки вооружений и техники в войска по сравнению с 2022-м увеличились втрое. В 2024 году, пообещал глава государства, с учетом дополнительных бюджетных средств поставки техники и оружия в армию «значительно» увеличатся.

Одной из главных задач президент назвал своевременное снабжение войск в зоне специальной военной операции всем необходимым. Кроме того, подчеркнул Путин, необходимо создавать «задел на будущее» для российских вооруженных сил — разрабатывать и выпускать «в серию» перспективные виды вооружений, роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие, созданное на базе искусственного интеллекта и «основанное на новых физических принципах».