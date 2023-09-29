ТАСС узнал о применении на военной операции робота-антиснайпера «Сосна-Н»

Нейтрализатор оптических и оптико-электронных средств наблюдения и прицеливания «Сосна-Н» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Российские подразделения специального назначения успешно применили в зоне спецоперации новейший антиснайперский комплекс «Сосна-Н». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н» был разработан НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») и впервые показан на форуме «Армия-2021».

Комплекс представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, предназначенную для обнаружения оптических и оптико-электронных средств, ведущих встречное наблюдение или прицеливание.

«Сосна-Н» может подавать сигнал тревоги, отмечать место обнаружения снайпера, а также ставить ему визуальную помеху с помощью лазерного излучения. При этом комплекс может отмечать ложные цели и позволяет отсеять статические светоотражающие объекты и игнорировать их.

Дальность обнаружения и нейтрализации прибора — до 2,5 км (в зависимости от типа цели и погоды). Масса комплекса — 4,6 кг, а сенсорный переносной пульт весит около 1,1 кг.

В феврале экс-глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что в Донбасс прибыли четыре боевых робота «Маркер».

Военные начали загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения.

Эти роботы оснащены техническим зрением и автоматической системой управления и способны обнаруживать объекты на расстоянии минимум 15 км, выбирать приоритетные цели в зоне поражения, говорил он. Боевой модуль может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.