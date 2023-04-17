Киев назвал «первый шаг» после запрета Польши на ввоз зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Украины раскритиковал решение Польши и Венгрии запретить импорт украинской агропродукции. По его словам, в качестве «первого шага» по отмене запретов Киев намерен возобновить транзит зерна через Польшу

Украинские вагоны-зерновозы проезжают во время продолжающейся акции протеста фермеров возле польско-украинского пограничного перехода (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев намерен возобновить транзит продовольствия и зерна через территорию Польши в качестве «первого шага» по отмене запретов на импорт продовольствия, введенных властями Польши и Венгрии. Об этом на переговорах в Варшаве заявил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский, передает Reuters.

«Первым шагом, на наш взгляд, должно быть открытие транзита [через Польшу], потому что это достаточно важно и это то, что нужно делать безоговорочно, а потом мы будем говорить о других вещах», — заявил министр.

По его словам, около 10% продовольственных товаров, экспортируемых Украиной, пересекает польскую границу. Поставки в Венгрию составили около 6% аграрного экспорта Украины.

Как сообщил источник агентства в ЕС, представители Евросоюза обсудят односторонние меры Польши и Венгрии 19 апреля. Он пояснил, что низкие мировые цены и упавший спрос означают, что зерно остается внутри блока и не продается на зарубежные рынки.

В начале апреля пять восточноевропейских стран, среди которых Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, призвали Еврокомиссию (ЕК) закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям». Они отметили, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут.

Спустя две недели польское правительство объявило об ограничениях на импорт ряда продуктов c Украины до 30 июня 2023 года. Под запрет попали, в частности, зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные продукты. Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что меры приняты для защиты польского сельскохозяйственного сектора.

Вслед за Польшей аналогичные запреты ввели Венгрия и Словакия. Как пояснял министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, украинские аграрии стали экспортировать на европейский рынок, помимо зерна и масличных культур, большое количество другой продукции. Из-за беспошлинного режима на ввоз украинских товаров и их низкой себестоимости аграрная отрасль Венгрии может пострадать, отметил он. Этот режим был введен Евросоюзом летом прошлого года, он действует до 5 июня.

17 апреля Надь заявил, что венгерские производители зерна потеряли от 23 до 37% доходов из-за того, что за последний год с Украины было ввезено 2,5 млн т зерна, в то время как в предыдущие годы этот показатель составлял 40–60 тыс. т.

В Еврокомиссии запрет Польши и Венгрии на импорт зерна и других продуктов питания c Украины сочли неприемлемым. В Киеве выразили сожаление в связи с решением Варшавы и Будапешта.