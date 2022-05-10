МВД оценило число участников «Бессмертного полка» в России в 12 млн

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В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 12 млн россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

«В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». Правопорядок во время акции обеспечен сотрудниками полиции в полном объеме», — сказала она.

Накануне МВД отчиталось более чем об 1 млн участников шествия в Москве.

Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Ее участники идут по улицам городов с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2019-м в шествиях поучаствовали 10 млн россиян. В 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.