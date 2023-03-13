Власти объяснили громкие звуки в Воронеже работой авиации

Громкие звуки, которые слышали жители Воронежа, связаны с работой авиации, поводов для беспокойства нет, заявила пресс-служба правительства Воронежской области.

«Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной», — говорится в сообщении.

В МЧС сообщений о чрезвычайных происшествиях, связанных с громкими звуками, не поступало, сообщили в ведомстве телеканалу «Вести Воронеж». По данным «TV Губерния», громкий звук раздался в 11:45 мск. Грохот слышали на левом берегу и в центре города, в микрорайоне Шилово и рядом с «Воронежским пивзаводом». Телеканал «Вести Воронеж» также сообщал, что воронежцы слышали грохот в разных частях города.

В связи с появившимися в интернете сообщениями о громком звуке в правительстве региона напомнили жителям о «простых правилах публикации информации в Сети, которые помогут сохранить общественное спокойствие и рассудительность». 1 марта власти опубликовали методичку, в которой рекомендовали не сообщать ни о чем, что может «показаться работой ПВО с привязкой к местности», и не публиковать кадры с объектами инфраструктуры и военными объектами, например окопами. В правительстве попросили соблюдать рекомендованные правила «для сохранения общественного спокойствия и для помощи нашим войскам».