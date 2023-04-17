Кремль не увидел рисков в удалении старых сведений о доходах министерств

Песков считает, что удаление с сайтов некоторых министерств сведений о доходах чиновников за последние годы не повлияет на антикоррупционную работу. По словам пресс-секретаря, главное, что они «подаются в соответствующие органы»

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Пропажа с сайтов федеральных ведомств сведений о доходах за предыдущие годы не помешает антикоррупционной деятельности, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вся база для антикоррупционной работы сохраняется, эта работа продолжается последовательно», — сказал Песков и добавил, что «главным является не публикация, а то, что эта информация подается в соответствующие органы точно так же, как она подавалась».

По словам представителя президента, Кремль не удалял никаких данных со своего сайта. Что касается удаления сведений на ресурсах министерств, причины этого решения нужно уточнять у самих ведомств, заявил он.

Песков сообщил также, что в администрации президента сдали все декларации в установленные сроки. Он уже говорил об этом в конце марта, отметив, что публиковаться эти сведения не будут.

На прошлой неделе телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что с сайта российского МИДа пропала декларация о доходах сотрудников ведомства за 2021 год. Министерство сослалось на указ Владимира Путина от декабря 2022 года, освобождающий от публикации этих сведений силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях на территориях новых регионов и Украины. Согласно документу его действие распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года, дня начала боевых действий. Об удалении старых деклараций в указе не говорится.

На сайте Минтранса в разделе, посвященном сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сейчас нет вообще никаких документов.

В 2021 году в России приняли поправки, по которым не публикуются сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил. После выхода закона Минобороны засекретило доходы заместителей главы ведомства Сергея Шойгу, а ФСБ удалила сведения о доходах руководства за десять лет. На этом фоне в Росгвардии эти данные за 2021 год представили только два человека, в том числе глава ведомства Виктор Золотов.

С марта текущего года в России действует закон об обезличенных декларациях депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также членов Совета Федерации. В Кремле объясняли инициативу тем, что условия военной операции «вносят свою специфику».