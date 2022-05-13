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Доходы власти ,  
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В Росгвардии о доходах отчитались два человека

В Росгвардии отчитались о доходах только два человека: директор службы Виктор Золотов, в собственности которого — ледник, а также глава департамента по работе со СМИ. Параллельно о доходах отчитались сотрудники Генпрокуратуры
Виктор Золотов
Виктор Золотов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Двое из Росгвардии

По итогам 2021 года в Росгвардии о доходах отчитались два человека. Это ее директор — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации — генерал армии Виктор Золотов, а также руководитель департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества полковник Сергей Шевчук, следует из декларации, опубликованной накануне на официальном сайте ведомства. Годом ранее о доходах отчитались 92 сотрудника Росгвардии.

Доход Виктора Золотова вырос на 3% в сравнении с предыдущим годом, превысив 6,8 млн руб. Директор Росгвардии владеет автомобилем Mercedes-Benz G класса и мотовездеходом «Ямаха». В собственности у Золотова также три земельных участка общей площадью 17 143 кв. м, два жилых дома (274,6 кв. м и 426,5 кв. м), квартира площадью 189 кв. м, а также ледник (37,7 кв. м), машиноместо (19,6 кв. м), два строения (общей площадью 164 кв. м) и 1/3 доли в еще одной квартире и земельном участке.

Доход полковника Шевчука в сравнении с предыдущим годом вырос на 74%, составив почти 3,5 млн руб. В собственности полковника значится только квартира, площадь которой составила 76,7 кв. м. Жена Шевчука владеет автомобилем Nissan X-Trail.

Самые богатые чиновники и парламентарии 2021 года. Фотогалерея
Фотогалерея 

В Росгвардии пояснили РБК, что рост доходов Золотова и Шевчука связан с ежегодной индексацией. Помимо этого, в 2021 году Шевчук был повышен в должности и звании, что также отразилось на его доходах, сообщили в Росгвардии. В апреле 2021 года указом президента на различные руководящие должности в Росгвардии были назначены девять полковников. Среди них — Сергей Шевчук, возглавивший департамент по взаимодействию со СМИ.

Почему о доходах за 2021 год отчитались лишь два сотрудника Росгвардии, в службе не пояснили. Это может быть связано с принятием федерального закона от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», согласно которому сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не публикуются. В частности, после выхода закона Минобороны засекретило доходы заместителей главы ведомства Сергея Шойгу, а ФСБ удалила сведения о доходах руководства за десять лет.

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Генпрокуратура

Несколькими днями ранее — 8 мая — отчиталась о доходах Генеральная прокуратура. Самым богатым сотрудником ведомства стал начальник отдела по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Московской области Михаил Азарченков. По итогам 2021 года он заработал около 25,7 млн руб., это в 13,5 раз больше, чем годом ранее. При этом владеет он только квартирой площадью 64,3 кв. м. В 2020 году Азарченков был предпоследний в Генпрокуратуре по уровню доходов, которые не превышали 2 млн руб. Жена Азарченкова по итогам 2021 года задекларировала доход в 344 тыс. руб. и два автомобиля: Ford S-Max и Nissan Qashqai. При этом годом ранее жена Азарченкова автомобилем Nissan Qashqai не владела, следует из декларации.

Вторым по доходам чиновником Гепрокуратуры стала помощник заместителя генпрокурора по особым поручениям Юлия Абрамова с доходом свыше 20,9 млн руб. На третьем месте — начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, доход которого составил почти 16,2 млн руб.

Доход генпрокурора России Игоря Краснова, напротив, упал на 33%, составив около 9,9 млн руб. Также потерял в доходах (на 18%) его первый заместитель — Анатолий Разинкин, который по итогам 2021 года задекларировал почти 5,6 млн руб.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру.

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Теги
Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова
При участии
Дмитрий Серков
Росгвардия Генпрокуратура доходы Виктор Золотов Игорь Краснов
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