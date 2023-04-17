В Швеции начнутся крупнейшие за 25 лет военные учения

Военные учения в Швеции продлятся почти месяц, в них примут участие 26 тыс. человек, будут задействованы подразделения армии по всей стране

Фото: Jesper Moldvik / Swedish Armed Forces

Швеция с 17 апреля по 11 мая проводит военные учения «Аврора-23», они станут крупнейшими за последние 25 лет, сообщается на сайте Вооруженных сил страны.

«В них примут участие около 26 тыс. мужчин и женщин. Учения пройдут в воздухе, на земле и в море. Будут задействованы соединения по всей Швеции, но главным образом на юге Швеции, а также на Готланде (остров в Балтийском море. — РБК) и рядом с ним», — говорится в сообщении.

В заявлении сказано, что помимо Швеции, в учения будут вовлечены и другие страны, какие — не уточняется.

Швеция вместе с Финляндией в мае прошлого года подала заявку на вступление в НАТО. Однако Хельсинки в апреле присоединились к альянсу, а Стокгольм пока еще остается кандидатом.

Против членства обеих стран в НАТО выступили Венгрия и Турция. Будапешт указывал на «оскорбления» со стороны финских и шведских властей, Анкара обвиняла их в содействии терроризму в виде поддержки членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической). Финляндия смогла урегулировать спорные вопросы, а Швеция нет.

Одним из инцидентов, которые помешали процессу вступления Швеции в альянс, стало сожжение Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме, которое осудила Анкара. Кроме того, заявила Турция, Швеция не выполнила некоторые условия вступления в альянс, хотя были сделаны некоторые «позитивные шаги».

Власти Швеции и Финляндии отмечали, что членство только последней в блоке является неполным до вступления Стокгольма. Он продолжит «неустанно работать», чтобы завершить присоединение к альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс «позаботится о том, чтобы и Швеция стала полноправным членом» НАТО.