Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка, сообщил в своем Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Снаряд попал в частный дом и разрушил стену здания, пострадала 73-летняя местная жительница, она получила контузию.

Губернатор написал, что аварийные службы устраняют последствия обстрела, а утром начнутся восстановительные работы.

Новая Таволжанка находится в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.

15 апреля дважды за день под обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. На территории одного из домовладений загорелись дом и сарай, населенный пункт частично остался без света.

В Курской и Белгородской областях и других граничащих с Украиной регионах 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Также с весны 2022 года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.