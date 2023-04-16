Гладков сообщил о попадании снаряда в жилой дом в Белгородской области
Село Терезовка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Один из снарядов попал в жилой дом, пробил крышу, повредил стены и мебель в двух комнатах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Людей внутри по счастливой случайности не было: в великий праздник они были на кладбище», — добавил Гладков. Он уточнил, что оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия.
15 апреля губернатор сообщал, что под обстрел попало село Новая Таволжанка. Снаряд попал в частный дом и разрушил стену здания, пострадала 73-летняя местная жительница, она получила контузию.
В Белгородской области и других граничащих с Украиной регионах с октября введен режим среднего уровня реагирования. С весны 2022 года каждые 15 суток в них продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.