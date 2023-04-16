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Белгородский губернатор сообщил об обстреле птицефабрики

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле птицефабрики в Новой Таволжанке
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Птицефабрика в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе подверглась обстрелу, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Повреждены фасад и кровля здания. Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние», — написал он.

Кроме того, снарядом был уничтожен автомобиль, добавил Гладков. По его словам, оперативные и аварийные службы проводят подомовой обход территории.

Ранее в воскресенье, 16 апреля, обстрелу со стороны Украины подверглось село Терезовка в Белгородской области. Там снаряд попал в жилой дом, пробив крышу и повредив две комнаты. По словам Гладкова, никто не пострадал. «Людей внутри по счастливой случайности не было: в великий праздник (16 апреля православные отмечают Пасху. — РБК) они были на кладбище», — написал губернатор.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле птицефабрики
Белгородский губернатор сообщил об обстреле птицефабрики

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
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