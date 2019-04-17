Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане

По словам министра обороны, укрепление базы обусловлено близостью к границам государств, откуда исходит террористическая угроза. Из Сирии боевики переместились в граничащий с Таджикистаном Афганистан, объяснил Шойгу

На территории 201-й военной базы (Фото: Минобороны России)

Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«На границе Афганистан, со стороны границы миграция террористов из разных регионов мира, в первую очередь в данном случае из Сирии. В связи с тем, что там практически операция закончена, они [террористы] перемещаются в два места: это Ливия и Афганистан. Поэтому, конечно, это [укрепление базы] необходимо. Необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность южных границ содружества», — сказал Шойгу.

Речь идет о 201-й военной базе (бывшая 201-я мотострелковая дивизия). Она является одной из крупнейших российских военных баз за рубежом. В 2015 году база была усилена ударными и транспортно-боевыми вертолетами, два года спустя на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». По соглашению с властями Таджикистана российская армия будет находиться в стране минимум до 2042 года.