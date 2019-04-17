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Политика ,  
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Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане
По словам министра обороны, укрепление базы обусловлено близостью к границам государств, откуда исходит террористическая угроза. Из Сирии боевики переместились в граничащий с Таджикистаном Афганистан, объяснил Шойгу
На территории 201-й военной базы (Фото: Минобороны России)

Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«На границе Афганистан, со стороны границы миграция террористов из разных регионов мира, в первую очередь в данном случае из Сирии. В связи с тем, что там практически операция закончена, они [террористы] перемещаются в два места: это Ливия и Афганистан. Поэтому, конечно, это [укрепление базы] необходимо. Необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность южных границ содружества», — сказал Шойгу.

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Речь идет о 201-й военной базе (бывшая 201-я мотострелковая дивизия). Она является одной из крупнейших российских военных баз за рубежом. В 2015 году база была усилена ударными и транспортно-боевыми вертолетами, два года спустя на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». По соглашению с властями Таджикистана российская армия будет находиться в стране минимум до 2042 года.

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Первоначально объекты 201-й базы находились не только в Душанбе, но и городах Куляб и Курган-Тюбе (в 2018 году переименован в Бохтар). Однако в 2015 году российские военные покинули Куляб, оставив построенные за время пребывания в городе «объекты недвижимого имущества, предназначенные для обеспечения функционирования российских военных баз». В соответствии с подготовленным по инициативе Минобороны проектом постановления правительства России (документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов) эти объекты, находящиеся в собственности России (офицерские общежития, учебные классы, склады, трансформаторные подстанции, детсад, здания различного назначения и объекты инфраструктуры), предлагается «безвозмездно передать в собственность Республики Таджикистан».

Отказ от возмездной передачи в пояснительной записке к проекту постановления объясняется нежеланием «обострять дружественный переговорный процесс между странами» и возможностью того, что Душанбе в ответ на требование оплатить активы может выставить требование об оплате аренды недвижимости и земельных участков, остающихся в распоряжении российских военных. В настоящее время данные участки и объекты недвижимости используются частями 201-й базы бесплатно.

​«По ориентировочным подсчетам при условии возмездной передачи таджикистанской стороной земельных участков, которые в настоящее время находятся в безвозмездном пользовании 201-й РВБ, сумма арендной платы составит ориентировочно 6 млрд руб. в год», — говорится в пояснительной записке. В ней также отмечается, что безвозмездная передача указанных выше объектов «не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не приведет к негативным финансово-экономическим последствиям».

Летом прошлого года в Душанбе были осуждены члены террористической ячейки исламистов, готовившие серию атак, в том числе и на 201-ю базу. Они проникли в Таджикистан через границу с Афганистаном, где проходили диверсионную подготовку. В феврале суд Душанбе приговорил еще одного боевика к 30 годам лишения свободы за подготовку взрыва у российской военной базы в Таджикистане.

Авторы: Инна Сидоркова, Мария Бондаренко, Евгений Калюков
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