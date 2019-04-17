Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане

Первоначально объекты 201-й базы находились не только в Душанбе, но и городах Куляб и Курган-Тюбе (в 2018 году переименован в Бохтар). Однако в 2015 году российские военные покинули Куляб, оставив построенные за время пребывания в городе «объекты недвижимого имущества, предназначенные для обеспечения функционирования российских военных баз». В соответствии с подготовленным по инициативе Минобороны проектом постановления правительства России (документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов) эти объекты, находящиеся в собственности России (офицерские общежития, учебные классы, склады, трансформаторные подстанции, детсад, здания различного назначения и объекты инфраструктуры), предлагается «безвозмездно передать в собственность Республики Таджикистан».
Отказ от возмездной передачи в пояснительной записке к проекту постановления объясняется нежеланием «обострять дружественный переговорный процесс между странами» и возможностью того, что Душанбе в ответ на требование оплатить активы может выставить требование об оплате аренды недвижимости и земельных участков, остающихся в распоряжении российских военных. В настоящее время данные участки и объекты недвижимости используются частями 201-й базы бесплатно.
«По ориентировочным подсчетам при условии возмездной передачи таджикистанской стороной земельных участков, которые в настоящее время находятся в безвозмездном пользовании 201-й РВБ, сумма арендной платы составит ориентировочно 6 млрд руб. в год», — говорится в пояснительной записке. В ней также отмечается, что безвозмездная передача указанных выше объектов «не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не приведет к негативным финансово-экономическим последствиям».
Летом прошлого года в Душанбе были осуждены члены террористической ячейки исламистов, готовившие серию атак, в том числе и на 201-ю базу. Они проникли в Таджикистан через границу с Афганистаном, где проходили диверсионную подготовку. В феврале суд Душанбе приговорил еще одного боевика к 30 годам лишения свободы за подготовку взрыва у российской военной базы в Таджикистане.