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Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО за $9 млн

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 млн на безвозмездной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что речь идет в том числе о радиолокационных станциях, которые предназначены для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам ПВО Таджикистана.

Передача военной продукции осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, отметили в ведомстве. Там также указали, что Россия рассматривает эту программу как ключевой инструмент повышения боеспособности союзника Москвы в Центрально-Азиатском регионе.

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Зачем России поставлять в Таджикистан военную технику и оружие

В сентябре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку закупил у Москвы военную продукцию более чем на $5 млрд. Он также отметил тенденцию роста закупок военной продукции у России. В июле того же года сообщалось, что российская сторона поставила вооружение Армении по кредитному соглашению на $200 млн.

Теги: Минобороны, вооружение, Таджикистан
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