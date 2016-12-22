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Нападение террористов на российскую базу предотвратили в Таджикистане
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Нападение террористов на российскую базу предотвратили в Таджикистане
Политика, 14:45
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Нападение террористов на российскую базу предотвратили в Таджикистане
В Таджикистане завершился судебный процесс против членов террористической ячейки, которые планировали провести серию нападений. Одной из целей, как объявили власти, была российская военная база в Душанбе
Российская военная база (Фото: Искандар Аминов / РИА Новости)

В Душанбе вынесены приговоры членам подпольной террористической ячейки запрещенной в стране Партии исламского возрождения, которые планировали серию терактов. Об этом сообщает таджикский портал Avesta со ссылкой на Госкомитет по национальной безопасности республики.

Все 14 членов группировки были задержаны в феврале 2018 года. Следствие выяснило, что они планировали совершить теракты в марте, во время празднования Навруза. Одной из целей была 201-я российская военная база в Душанбе. До сегодняшнего дня о предотвращении атаки террористов на этот объект ничего не сообщалось.

Двое главарей ячейки, Фахриддин Гулов и Махмуджон Азамов, приговорены к 26 годам лишения свободы. Остальные подсудимые получили по семь лет заключения. 

Российская военная база дислоцирована в Душанбе и Курган-Тюбе. Она была сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.

В среду МВД Таджикистана объявило о создании ​специального подразделения по охране туристов. Решение было принято после убийства в республике четырех иностранных туристов, которое произошло 29 июля. 

В убийстве четырех иностранцев в Таджикистане усмотрели теракт
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Граждане США, Швейцарии, Нидерландов и Франции ехали на велосипедах по территории Дангаринского района, когда на них наехал автомобиль. После этого преступники вышли из машины и напали на иностранцев с ножами и топорами. Трех преступников убили при задержании. Еще четырех силовики взяли под стражу.

МВД республики заявило, что организатор и заказчик нападения принадлежат к Партии исламского возрождения. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Таджикистан , террористы , Верховный Суд
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