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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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Трамп собрал $40 млн на свое переизбрание
Дональд Трамп за первые три месяца 2019 года собрал около $30 млн на будущую президентскую кампанию. Пока с ним по этому показателю не может сравниться ни один из конкурентов из Демократической партии
Фото: Evan Vucci / AP

Благодаря собранным в первом квартале средствам общая сумма на избирательном счету Трампа выросла к апрелю до $40,8 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы, опубликованные окружением действующего президента. Еще порядка $45,8 млн в помощь Трампу готов предоставить национальный комитет Республиканской партии. Таким образом, президент уже потенциально имеет больше денег, чем все его предполагаемые конкуренты из Демократической партии вместе взятые.

Для примера среди демократов больше всего денег ($18,2 млн) собрал Берни Сандерс. Следом за ним идет сенатор Камала Харрис, получившая $12 млн.

Указывается, что пожертвования на будущую кампанию Трампа – небольшие суммы, которые отправляют сторонники республиканцев из различных частей США. Средний размер пожертвования в пользу президента – $34. Однако есть и крупные пожертвования от бизнесменов из Калифорнии.

Указывается, что в общей сложности Трамп рассчитывает собрать к президентским выборам около $1 млрд, что намного больше, чем, например, было у Барака Обамы или Джорджа Буша-младшего.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
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