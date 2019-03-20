СМИ сообщили о планах Байдена баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, соответствующее заявление Байден сделал в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками. В частности, Байден попросил своих сторонников оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований для проведения предвыборной кампании. Экс- вице-президент заявил, что ему необходимо «быстро собрать несколько миллионов долларов».

Источник издания отмечает, что политик обеспокоен тем, что ему не удастся собрать средства с помощью онлайн-пожертвований в отличие от других кандидатов.

Ранее Байден оговорился об в предстоящих выборах американского президента. Президент США, комментируя оговорку Байдена, назвал его человеком с низким IQ».

В 2016 году Байден заявлял, что собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году. При этом он отметил, что не обязуется «ничего делать», поскольку «судьба всегда вмешивается странным образом».

Об участии в президентской гонке в США также заявляли сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харри, действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.