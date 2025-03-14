Как Путин ответил на просьбу Трампа пощадить ВСУ в Курской области. Видео

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Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. Он предложил обсудить восстановление отношений с США и прокомментировал призыв американского президента Дональда Трампа пощадить попавших в окружение украинских военных в Курской области. Российский президент пообещал, что, если бойцы ВСУ сложат оружие, им будет гарантированы жизнь и достойное обращение.