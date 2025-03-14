Как Путин ответил на просьбу Трампа пощадить ВСУ в Курской области. Видео
Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. Он предложил обсудить восстановление отношений с США и прокомментировал призыв американского президента Дональда Трампа пощадить попавших в окружение украинских военных в Курской области. Российский президент пообещал, что, если бойцы ВСУ сложат оружие, им будет гарантированы жизнь и достойное обращение.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов