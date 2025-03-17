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Военная операция на Украине ,  
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Бербок предостерегла Трампа от несогласованных с ЕС уступок Путину

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Andrej Ivanov / Getty Images)

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала президента США Дональда Трампа не идти на не согласованные с ЕС уступки президенту России Владимиру Путину в переговорах по Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали вместе и сплоченно», — заявила Бербок на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Министр не стала критиковать запланированный разговор лидеров России и США, назвав его «частью процесса». Она отметила, что основой всех переговоров должна быть территориальная целостность Украины.

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, разговор президентов России и США запланирован на 18 марта, однако детали обсуждения не разглашаются.

«Мы никогда не раскрываем содержание таких переговоров заранее», — подчеркнул Песков, добавив, что разговор действительно готовится.

Ранее Трамп назвал дату переговоров с российским лидером — 18 марта. Он заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности вопрос территорий и контроль над электростанциями. Республиканец выразил надежду на возможность урегулирования российско-украинского конфликта.

Это будет вторая беседа президентов России и США после февральского разговора. В прошлый раз Трамп и Путин провели телефонный разговор 12 февраля.

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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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